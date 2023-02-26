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(Клюева) Анастасия Платонова

Место рождения

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

20.03.1891

Дата смерти

07.05.1891

Пол

Женский

Отец

До 1855 г.р.

Мать

1851 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
20.03.1891

Отец: Клюев Платон Павлов

Мать: Клюева Фёкла Титова

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
07.05.1891
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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