(Клюева) Анастасия Платонова
Место рожденияд.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения20.03.1891
Дата смерти07.05.1891
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1891
Отец: Клюев Платон Павлов
Мать: Клюева Фёкла Титова
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
07.05.1891
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.