Стефанида Флорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смерти26.01.1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.09.1819
Сын: Трофим Карпов
Отец ребёнка: Карп (Дмитриев)
д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.01.1825
Сын: Павел Карпов
Отец ребёнка: Карп (Дмитриев)
д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827
Сын: Роман Карпов
Отец ребёнка: Карп (Дмитриев)
д.Долгая Нива-Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.07.1830
Дочь: Мария Карпова
Отец ребёнка: Карп (Дмитриев)
д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1833
Дочь: Матрона Карпова
Отец ребёнка: Карп (Дмитриев)
д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
26.01.1836
д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.01.1836
Дочь: Мелания Карпова
Отец ребёнка: Карп (Дмитриев)
Похороны
Неизвестно
на Залесенском кладбище