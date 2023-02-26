Стефанида Флорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефанида Флорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

26.01.1836

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1819

Сын: Трофим Карпов

Отец ребёнка: Карп (Дмитриев)

д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.01.1825

Сын: Павел Карпов

Отец ребёнка: Карп (Дмитриев)

д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827

Сын: Роман Карпов

Отец ребёнка: Карп (Дмитриев)

д.Долгая Нива-Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.07.1830

Дочь: Мария Карпова

Отец ребёнка: Карп (Дмитриев)

д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1833

Дочь: Матрона Карпова

Отец ребёнка: Карп (Дмитриев)

д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
26.01.1836
д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.01.1836

Дочь: Мелания Карпова

Отец ребёнка: Карп (Дмитриев)

Похороны
Неизвестно
на Залесенском кладбище
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