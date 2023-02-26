Роман Карпов
Место рожденияд.Долгая Нива-Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1827
Дата смертиДо 1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Карп (Дмитриев)
Мать: Стефанида Флорова
д.Долгая Нива-Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.10.1848
Жена: Мелания Борисова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
Неизвестно
солдат
Смерть
До 1860