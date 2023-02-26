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Роман Карпов

Место рождения

д.Долгая Нива-Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1827

Дата смерти

До 1860

Пол

Мужской

Отец

1811 г.р.

Мать

1802 г.р.

Жена

1828 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Карп (Дмитриев)

Мать: Стефанида Флорова

д.Долгая Нива-Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.10.1848

Жена: Мелания Борисова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
Неизвестно
солдат
Смерть
До 1860
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