Мелания Борисова
Место рожденияд.Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1828
Дата смерти03.04.1886
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Борис Сергеев
Мать: Параскева мл
д.Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.10.1848
Муж: Роман Карпов
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.03.1853
Отец ребёнка: не указан
д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.01.1856
Дочь: Ксения (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1857
Дочь: Вера (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.01.1859
Дочь: Ксения (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.06.1859
Муж: Савелий Леонов
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.11.1861
Сын: Филимон Савельев
Отец ребёнка: Савелий Леонов
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Евдокия Савельева
Отец ребёнка: Савелий Леонов
Место жительства
1871
Смерть
03.04.1886
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.