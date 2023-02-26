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Мелания Борисова

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Место рождения

д.Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1828

Дата смерти

03.04.1886

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Борис Сергеев

Мать: Параскева мл

д.Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.10.1848

Муж: Роман Карпов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.03.1853

Сын: Алексей (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.01.1856

Дочь: Ксения (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1857

Дочь: Вера (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.01.1859

Дочь: Ксения (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.06.1859

Муж: Савелий Леонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.11.1861

Сын: Филимон Савельев

Отец ребёнка: Савелий Леонов

д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Евдокия Савельева

Отец ребёнка: Савелий Леонов

Место жительства
1871
Смерть
03.04.1886
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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