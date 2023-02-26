Савелий Леонов
Место рожденияд.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1837
Дата смерти01.03.1888
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Леон
Мать: не указана
д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1856
рядовой стрелкового батальона Тобольского пехотного полка
Бракосочетание
05.06.1859
Жена: Мелания Борисова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.11.1861
Сын: Филимон Савельев
Мать ребёнка: Мелания Борисова
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Евдокия Савельева
Мать ребёнка: Мелания Борисова
Смерть
01.03.1888
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.