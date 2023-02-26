Савелий Леонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавелий Леонов

Савелий Леонов

avatar

Место рождения

д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1837

Дата смерти

01.03.1888

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1828 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Леон

Мать: не указана

д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1856
рядовой стрелкового батальона Тобольского пехотного полка
Бракосочетание
05.06.1859

Жена: Мелания Борисова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.11.1861

Сын: Филимон Савельев

Мать ребёнка: Мелания Борисова

д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Евдокия Савельева

Мать ребёнка: Мелания Борисова

Смерть
01.03.1888
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close