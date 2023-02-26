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Параскева мл

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Место рождения

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

19.10.1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1809

Отец: Корнилий Борисов

Мать: София Ильина

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.07.1820

Муж: Борис Сергеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.11.1824

Дочь: Стефанида Борисова

Отец ребёнка: Борис Сергеев

д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Мелания Борисова

Отец ребёнка: Борис Сергеев

д.Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.09.1831

Дочь: Фёкла Борисова

Отец ребёнка: Борис Сергеев

сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.03.1833

Дочь: Мария Борисова

Отец ребёнка: Борис Сергеев

д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1833

Дочь: Евдокия Борисова

Отец ребёнка: Борис Сергеев

Рождение ребёнка
24.05.1836

Сын: Иван ст

Отец ребёнка: Борис Сергеев

сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.09.1839

Сын: Иван мл

Отец ребёнка: Борис Сергеев

сельцо Архангельское ( д.Савлуки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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