Параскева мл
Место рожденияд.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения19.10.1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1809
Отец: Корнилий Борисов
Мать: София Ильина
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.07.1820
Муж: Борис Сергеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.11.1824
Дочь: Стефанида Борисова
Отец ребёнка: Борис Сергеев
д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Мелания Борисова
Отец ребёнка: Борис Сергеев
д.Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.09.1831
Дочь: Фёкла Борисова
Отец ребёнка: Борис Сергеев
сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.03.1833
Дочь: Мария Борисова
Отец ребёнка: Борис Сергеев
д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1833
Дочь: Евдокия Борисова
Отец ребёнка: Борис Сергеев
Рождение ребёнка
24.05.1836
Сын: Иван ст
Отец ребёнка: Борис Сергеев
сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.09.1839
Сын: Иван мл
Отец ребёнка: Борис Сергеев
сельцо Архангельское ( д.Савлуки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно