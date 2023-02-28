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Андрей Моисеев

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Место рождения

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Моисей (Иосифов)

Мать: Евдокия Парфенова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
16.07.1850

Жена: Варвара (Никифорова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1853

Сын: Иван Андреев

Мать ребёнка: Варвара (Никифорова)

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.06.1856

Дочь: Акилина Андреева

Мать ребёнка: Варвара (Никифорова)

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.08.1857

Дочь: Марфа Андреева

Мать ребёнка: Варвара (Никифорова)

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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