Андрей Моисеев
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Моисей (Иосифов)
Мать: Евдокия Парфенова
Бракосочетание
16.07.1850
Жена: Варвара (Никифорова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1853
Сын: Иван Андреев
Мать ребёнка: Варвара (Никифорова)
Рождение ребёнка
01.06.1856
Дочь: Акилина Андреева
Мать ребёнка: Варвара (Никифорова)
Рождение ребёнка
31.08.1857
Дочь: Марфа Андреева
Мать ребёнка: Варвара (Никифорова)
Смерть
Неизвестно