Варвара (Никифорова)
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
16.07.1850
Муж: Андрей Моисеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1853
Сын: Иван Андреев
Отец ребёнка: Андрей Моисеев
Рождение ребёнка
01.06.1856
Дочь: Акилина Андреева
Отец ребёнка: Андрей Моисеев
Рождение ребёнка
31.08.1857
Дочь: Марфа Андреева
Отец ребёнка: Андрей Моисеев
Смерть
Неизвестно