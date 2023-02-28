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Варвара (Никифорова)

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Место рождения

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Демид

Мать: ?

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
16.07.1850

Муж: Андрей Моисеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1853

Сын: Иван Андреев

Отец ребёнка: Андрей Моисеев

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.06.1856

Дочь: Акилина Андреева

Отец ребёнка: Андрей Моисеев

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.08.1857

Дочь: Марфа Андреева

Отец ребёнка: Андрей Моисеев

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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