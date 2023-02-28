Иван Ульянов
Место рождения
Дата рождения18.12.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1859
Отец: Ульян Леонов
Мать: Ирина Моисеева
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Васса Иоаннова
Мать ребёнка: Евдокия Власова
Рождение ребёнка
16.07.1883
Сын: Илья Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Власова
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Агрипина Иоаннова
Мать ребёнка: Евдокия Власова
Рождение ребёнка
22.05.1890
Дочь: Ефросиния Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Власова
Рождение ребёнка
03.04.1893
Мать ребёнка: Евдокия Власова
Рождение ребёнка
05.05.1895
Дочь: Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Власова
Рождение ребёнка
20.12.1897
Сын: Пётр Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Власова
Рождение ребёнка
До 1900
Дочь: Александра Иоаннова
Мать ребёнка: Евдокия Власова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Власова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Власова
Смерть
Неизвестно