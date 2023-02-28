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Иван Ульянов

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Место рождения

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

18.12.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1859

Отец: Ульян Леонов

Мать: Ирина Моисеева

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Васса Иоаннова

Мать ребёнка: Евдокия Власова

Рождение ребёнка
16.07.1883

Сын: Илья Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Власова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Агрипина Иоаннова

Мать ребёнка: Евдокия Власова

Рождение ребёнка
22.05.1890

Дочь: Ефросиния Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Власова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.04.1893

Сын: Иванов Николай Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Власова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.05.1895

Дочь: Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Власова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.12.1897

Сын: Пётр Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Власова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1900

Дочь: Александра Иоаннова

Мать ребёнка: Евдокия Власова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Власова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Власова

Смерть
Неизвестно
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