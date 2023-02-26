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Евдокия Власова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1862

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Васса Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Ульянов

Рождение ребёнка
16.07.1883

Сын: Илья Иванов

Отец ребёнка: Иван Ульянов

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Агрипина Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Ульянов

Рождение ребёнка
22.05.1890

Дочь: Ефросиния Иванова

Отец ребёнка: Иван Ульянов

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.04.1893

Сын: Иванов Николай Иванович

Отец ребёнка: Иван Ульянов

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.05.1895

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Иван Ульянов

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.12.1897

Сын: Пётр Иванов

Отец ребёнка: Иван Ульянов

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1900

Дочь: Александра Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Ульянов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Ульянов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Ульянов

Смерть
Неизвестно
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