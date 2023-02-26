Евдокия Власова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Васса Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Ульянов
Рождение ребёнка
16.07.1883
Сын: Илья Иванов
Отец ребёнка: Иван Ульянов
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Агрипина Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Ульянов
Рождение ребёнка
22.05.1890
Дочь: Ефросиния Иванова
Отец ребёнка: Иван Ульянов
Рождение ребёнка
03.04.1893
Отец ребёнка: Иван Ульянов
Рождение ребёнка
05.05.1895
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Иван Ульянов
Рождение ребёнка
20.12.1897
Сын: Пётр Иванов
Отец ребёнка: Иван Ульянов
Рождение ребёнка
До 1900
Дочь: Александра Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Ульянов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Ульянов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Ульянов
Смерть
Неизвестно