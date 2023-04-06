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Евдоким Леонов

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Место рождения

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1805

Дата смерти

06.12.1859

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Леон (Демидов)

Мать: Евдокия Васильева

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1835

Сын: Иоанн Евдокимов

Мать ребёнка: Евдокия (Исидорова)

Рождение ребёнка
1841

Сын: Яков Евдокимов

Мать ребёнка: Евдокия (Исидорова)

Рождение ребёнка
11.12.1843

Сын: Павел Евдокимов

Мать ребёнка: Евдокия (Исидорова)

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.05.1845

Сын: Нил Евдокимов

Мать ребёнка: Евдокия (Исидорова)

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия (Исидорова)

Смерть
06.12.1859
Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
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