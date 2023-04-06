Евдоким Леонов
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смерти06.12.1859
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Леон (Демидов)
Мать: Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
1835
Сын: Иоанн Евдокимов
Мать ребёнка: Евдокия (Исидорова)
Рождение ребёнка
1841
Сын: Яков Евдокимов
Мать ребёнка: Евдокия (Исидорова)
Рождение ребёнка
11.12.1843
Сын: Павел Евдокимов
Мать ребёнка: Евдокия (Исидорова)
Рождение ребёнка
26.05.1845
Сын: Нил Евдокимов
Мать ребёнка: Евдокия (Исидорова)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия (Исидорова)
Смерть
06.12.1859