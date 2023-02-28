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Феодосия Константинова

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Место рождения

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

30.05.1831

Дата смерти

23.09.1908

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1831

Отец: Константин Семёнов

Мать: Марина Данилова

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
06.02.1849

Муж: Дорофей Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.12.1856

Сын: Даниил (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
23.09.1908
Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
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