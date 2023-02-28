Феодосия Константинова
Место рождения
Дата рождения30.05.1831
Дата смерти23.09.1908
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1831
Отец: Константин Семёнов
Мать: Марина Данилова
Бракосочетание
06.02.1849
Муж: Дорофей Яковлев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.12.1856
Отец ребёнка: не указан
Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
23.09.1908
Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд