Иван Еремеев
Место рождения
Дата рождения12.11.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1884
Отец: Еремей Игнатов
Мать: Евдокия Харитонова
Бракосочетание
20.01.1908
Жена: Евдокия (Фёдорова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.08.1911
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Евдокия (Фёдорова)
Смерть
Неизвестно