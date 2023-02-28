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Иван Еремеев

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

12.11.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1884

Отец: Еремей Игнатов

Мать: Евдокия Харитонова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
20.01.1908

Жена: Евдокия (Фёдорова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.08.1911

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Евдокия (Фёдорова)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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