(Березина) Евдокия (Фёдорова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Березина) Евдокия (Фёдорова)

Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

22.02.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1855 г.р.

Мать

1857 г.р.

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1888

Отец: Федот Савельев

Мать: Агафия Михайлова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
20.01.1908

Муж: Иван Еремеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.08.1911

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Иван Еремеев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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