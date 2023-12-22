(Березина) Евдокия (Фёдорова)
Место рождения
Дата рождения22.02.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1888
Отец: Федот Савельев
Мать: Агафия Михайлова
Бракосочетание
20.01.1908
Муж: Иван Еремеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.08.1911
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Иван Еремеев
Смерть
Неизвестно