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Агафия Михайлова

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Место рождения

д.Кондрашины Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: ?

Мать: ?

д.Кондрашины Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.11.1874

Муж: Федот Савельев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.12.1875

Сын: Березин Павел Федотов

Отец ребёнка: Федот Савельев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.12.1877

Дочь: Пугременкова Анисия Федотова

Отец ребёнка: Федот Савельев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.12.1882

Дочь: Анна Федотова

Отец ребёнка: Федот Савельев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.10.1885

Дочь: Орехова Матрона Федотова

Отец ребёнка: Федот Савельев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.02.1888

Дочь: Евдокия (Фёдорова)

Отец ребёнка: Федот Савельев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.09.1890

Сын: Березин Стефан Федотов

Отец ребёнка: Федот Савельев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.03.1894

Дочь: Евдокия Федотова

Отец ребёнка: Федот Савельев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.04.1895

Дочь: Новикова Ирина Федотова

Отец ребёнка: Федот Савельев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1896

Дочь: Прохорова Ксения Федотова

Отец ребёнка: Федот Савельев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.04.1898

Дочь: Александра Федотова

Отец ребёнка: Федот Савельев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.03.1900

Сын: Березин Иван Федотов

Отец ребёнка: Федот Савельев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1900

Сын: Березин Яков Федотов

Отец ребёнка: Федот Савельев

Рождение ребёнка
01.09.1903

Сын: Березин Фёдор Федотов

Отец ребёнка: Федот Савельев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Анастасия Федотова

Отец ребёнка: Федот Савельев

Смерть
Неизвестно
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