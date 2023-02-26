Агафия Михайлова
Место рожденияд.Кондрашины Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.11.1874
Муж: Федот Савельев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.12.1875
Отец ребёнка: Федот Савельев
Рождение ребёнка
24.12.1877
Дочь: Пугременкова Анисия Федотова
Отец ребёнка: Федот Савельев
Рождение ребёнка
05.12.1882
Дочь: Анна Федотова
Отец ребёнка: Федот Савельев
Рождение ребёнка
30.10.1885
Дочь: Орехова Матрона Федотова
Отец ребёнка: Федот Савельев
Рождение ребёнка
22.02.1888
Дочь: Евдокия (Фёдорова)
Отец ребёнка: Федот Савельев
Рождение ребёнка
14.09.1890
Отец ребёнка: Федот Савельев
Рождение ребёнка
02.03.1894
Дочь: Евдокия Федотова
Отец ребёнка: Федот Савельев
Рождение ребёнка
29.04.1895
Дочь: Новикова Ирина Федотова
Отец ребёнка: Федот Савельев
Рождение ребёнка
До 1896
Дочь: Прохорова Ксения Федотова
Отец ребёнка: Федот Савельев
Рождение ребёнка
19.04.1898
Дочь: Александра Федотова
Отец ребёнка: Федот Савельев
Рождение ребёнка
01.03.1900
Сын: Березин Иван Федотов
Отец ребёнка: Федот Савельев
Рождение ребёнка
До 1900
Сын: Березин Яков Федотов
Отец ребёнка: Федот Савельев
Рождение ребёнка
01.09.1903
Отец ребёнка: Федот Савельев
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Анастасия Федотова
Отец ребёнка: Федот Савельев
Смерть
Неизвестно