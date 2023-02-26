Новикова (Березина) Ирина Федотова
Место рождения
Дата рождения29.04.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1895
Отец: Федот Савельев
Мать: Агафия Михайлова
Бракосочетание
05.06.1913
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.06.1915
Дочь: (Новикова) Анна Григорьева
Отец ребёнка: Новиков Григорий Матвеев
Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно