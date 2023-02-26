Новикова (Березина) Ирина Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Березина) Ирина Федотова

Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

29.04.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1895

Отец: Федот Савельев

Мать: Агафия Михайлова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
05.06.1913

Муж: Новиков Григорий Матвеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.06.1915

Дочь: (Новикова) Анна Григорьева

Отец ребёнка: Новиков Григорий Матвеев

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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