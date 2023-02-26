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Новиков Григорий Матвеев

Место рождения

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

27.09.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1891

Отец: Новиков Матвей Андреев

Мать: Новикова Дария Николаева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
05.06.1913

Жена: Новикова (Березина) Ирина Федотова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.06.1915

Дочь: (Новикова) Анна Григорьева

Мать ребёнка: Новикова (Березина) Ирина Федотова

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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