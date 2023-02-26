Новиков Григорий Матвеев
Место рождения
Дата рождения27.09.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1891
Отец: Новиков Матвей Андреев
Мать: Новикова Дария Николаева
Бракосочетание
05.06.1913
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.06.1915
Дочь: (Новикова) Анна Григорьева
Мать ребёнка: Новикова (Березина) Ирина Федотова
Смерть
Неизвестно