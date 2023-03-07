Новикова Дария Николаева
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.10.1880
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.09.1882
Отец ребёнка: Новиков Матвей Андреев
Рождение ребёнка
23.02.1885
Сын: Новиков Иван Матвеев
Отец ребёнка: Новиков Матвей Андреев
Рождение ребёнка
15.10.1887
Отец ребёнка: Новиков Матвей Андреев
Рождение ребёнка
03.12.1888
Дочь: Варвара Матвеева
Отец ребёнка: Новиков Матвей Андреев
Рождение ребёнка
27.09.1891
Отец ребёнка: Новиков Матвей Андреев
Рождение ребёнка
25.03.1894
Дочь: Матрона Матвеева
Отец ребёнка: Новиков Матвей Андреев
Рождение ребёнка
05.06.1897
Отец ребёнка: Новиков Матвей Андреев
Рождение ребёнка
05.07.1902
Отец ребёнка: Новиков Матвей Андреев
Рождение ребёнка
1904
Сын: Новиков Александр Матвеев
Отец ребёнка: Новиков Матвей Андреев
Смерть
Неизвестно