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Новикова Дария Николаева

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Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Бракосочетание
12.10.1880

Муж: Новиков Матвей Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.09.1882

Сын: Новиков Иоанн Матвеев

Отец ребёнка: Новиков Матвей Андреев

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.02.1885

Сын: Новиков Иван Матвеев

Отец ребёнка: Новиков Матвей Андреев

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.10.1887

Сын: Новиков Артемий Матвеев

Отец ребёнка: Новиков Матвей Андреев

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.12.1888

Дочь: Варвара Матвеева

Отец ребёнка: Новиков Матвей Андреев

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.09.1891

Сын: Новиков Григорий Матвеев

Отец ребёнка: Новиков Матвей Андреев

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.03.1894

Дочь: Матрона Матвеева

Отец ребёнка: Новиков Матвей Андреев

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.06.1897

Сын: Новиков Фёдор Матвеев

Отец ребёнка: Новиков Матвей Андреев

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.07.1902

Сын: Новиков Василий Матвеев

Отец ребёнка: Новиков Матвей Андреев

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1904

Сын: Новиков Александр Матвеев

Отец ребёнка: Новиков Матвей Андреев

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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