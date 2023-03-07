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Новиков Матвей Андреев

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Место рождения

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Новиков Андрей

Мать: ?

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
12.10.1880

Жена: Новикова Дария Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.09.1882

Сын: Новиков Иоанн Матвеев

Мать ребёнка: Новикова Дария Николаева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.02.1885

Сын: Новиков Иван Матвеев

Мать ребёнка: Новикова Дария Николаева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.10.1887

Сын: Новиков Артемий Матвеев

Мать ребёнка: Новикова Дария Николаева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.12.1888

Дочь: Варвара Матвеева

Мать ребёнка: Новикова Дария Николаева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.09.1891

Сын: Новиков Григорий Матвеев

Мать ребёнка: Новикова Дария Николаева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.03.1894

Дочь: Матрона Матвеева

Мать ребёнка: Новикова Дария Николаева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.06.1897

Сын: Новиков Фёдор Матвеев

Мать ребёнка: Новикова Дария Николаева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.07.1902

Сын: Новиков Василий Матвеев

Мать ребёнка: Новикова Дария Николаева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1904

Сын: Новиков Александр Матвеев

Мать ребёнка: Новикова Дария Николаева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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