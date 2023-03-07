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Новиков Иван Матвеев

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Место рождения

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

23.02.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1885

Отец: Новиков Матвей Андреев

Мать: Новикова Дария Николаева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.01.1904

Жена: Новикова Агрипина (Михайлова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.07.1905

Сын: Новиков Александр Иванов

Мать ребёнка: Новикова Агрипина (Михайлова)

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.08.1906

Сын: Новиков Пётр ст.

Мать ребёнка: Новикова Агрипина (Михайлова)

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.11.1907

Сын: Новиков Пётр Иванов

Мать ребёнка: Новикова Агрипина (Михайлова)

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.08.1910

Сын: Новиков Павел Иоаннов

Мать ребёнка: Новикова Агрипина (Михайлова)

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1911

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Новикова Агрипина (Михайлова)

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.07.1914

Дочь: Ольга Иванова

Мать ребёнка: Новикова Агрипина (Михайлова)

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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