Новиков Иван Матвеев
Место рождения
Дата рождения23.02.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1885
Отец: Новиков Матвей Андреев
Мать: Новикова Дария Николаева
Бракосочетание
28.01.1904
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.07.1905
Мать ребёнка: Новикова Агрипина (Михайлова)
Рождение ребёнка
21.08.1906
Сын: Новиков Пётр ст.
Мать ребёнка: Новикова Агрипина (Михайлова)
Рождение ребёнка
23.11.1907
Сын: Новиков Пётр Иванов
Мать ребёнка: Новикова Агрипина (Михайлова)
Рождение ребёнка
13.08.1910
Мать ребёнка: Новикова Агрипина (Михайлова)
Рождение ребёнка
27.07.1911
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Новикова Агрипина (Михайлова)
Рождение ребёнка
05.07.1914
Дочь: Ольга Иванова
Мать ребёнка: Новикова Агрипина (Михайлова)
Смерть
Неизвестно