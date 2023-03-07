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Новикова Агрипина (Михайлова)

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Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Даниил

Мать: ?

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
28.01.1904

Муж: Новиков Иван Матвеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.07.1905

Сын: Новиков Александр Иванов

Отец ребёнка: Новиков Иван Матвеев

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.08.1906

Сын: Новиков Пётр ст.

Отец ребёнка: Новиков Иван Матвеев

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.11.1907

Сын: Новиков Пётр Иванов

Отец ребёнка: Новиков Иван Матвеев

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.08.1910

Сын: Новиков Павел Иоаннов

Отец ребёнка: Новиков Иван Матвеев

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1911

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Новиков Иван Матвеев

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.07.1914

Дочь: Ольга Иванова

Отец ребёнка: Новиков Иван Матвеев

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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