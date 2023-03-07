Новикова Агрипина (Михайлова)
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.01.1904
Муж: Новиков Иван Матвеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.07.1905
Отец ребёнка: Новиков Иван Матвеев
Рождение ребёнка
21.08.1906
Сын: Новиков Пётр ст.
Отец ребёнка: Новиков Иван Матвеев
Рождение ребёнка
23.11.1907
Сын: Новиков Пётр Иванов
Отец ребёнка: Новиков Иван Матвеев
Рождение ребёнка
13.08.1910
Отец ребёнка: Новиков Иван Матвеев
Рождение ребёнка
27.07.1911
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Новиков Иван Матвеев
Рождение ребёнка
05.07.1914
Дочь: Ольга Иванова
Отец ребёнка: Новиков Иван Матвеев
Смерть
Неизвестно