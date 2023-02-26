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Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
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Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1861

Сын: Фролков Памфил Данилов

Отец ребёнка: Даниил

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Зубкова Анастасия Данилова

Отец ребёнка: Даниил

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Васса Данилова

Отец ребёнка: Даниил

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1879

Дочь: Вишкарева Анна Данилова

Отец ребёнка: Даниил

Рождение ребёнка
1881

Сын: Роман Данилов

Отец ребёнка: Даниил

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Новикова Агрипина (Михайлова)

Отец ребёнка: Даниил

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1885

Сын: Василий Данилов

Отец ребёнка: Даниил

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1889

Дочь: Ульяния Данилова

Отец ребёнка: Даниил

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1895

Сын: Владимир Данилов

Отец ребёнка: Даниил

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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