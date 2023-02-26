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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1861
Отец ребёнка: Даниил
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Зубкова Анастасия Данилова
Отец ребёнка: Даниил
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Васса Данилова
Отец ребёнка: Даниил
Рождение ребёнка
До 1879
Дочь: Вишкарева Анна Данилова
Отец ребёнка: Даниил
Рождение ребёнка
1881
Сын: Роман Данилов
Отец ребёнка: Даниил
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Новикова Агрипина (Михайлова)
Отец ребёнка: Даниил
Рождение ребёнка
До 1885
Сын: Василий Данилов
Отец ребёнка: Даниил
Рождение ребёнка
До 1889
Дочь: Ульяния Данилова
Отец ребёнка: Даниил
Рождение ребёнка
До 1895
Сын: Владимир Данилов
Отец ребёнка: Даниил