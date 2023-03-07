Роман Данилов
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
21.01.1902
Жена: Акилина Филиппова
Соборная церковь г.Поречья
Рождение ребёнка
24.09.1903
Сын: Сергей Романов
Мать ребёнка: Акилина Филиппова
Рождение ребёнка
1905
Сын: Минченков Григорий Романович
Мать ребёнка: Акилина Филиппова
Рождение ребёнка
11.10.1910
Дочь: Домника Романова
Мать ребёнка: Акилина Филиппова
Рождение ребёнка
14.02.1915
Сын: Михаил Романов
Мать ребёнка: Акилина Филиппова
Смерть
Неизвестно