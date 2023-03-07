Роман Данилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоман Данилов

Роман Данилов

avatar

Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Даниил

Мать: ?

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
21.01.1902

Жена: Акилина Филиппова

Соборная церковь г.Поречья
Рождение ребёнка
24.09.1903

Сын: Сергей Романов

Мать ребёнка: Акилина Филиппова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Минченков Григорий Романович

Мать ребёнка: Акилина Филиппова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.10.1910

Дочь: Домника Романова

Мать ребёнка: Акилина Филиппова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.02.1915

Сын: Михаил Романов

Мать ребёнка: Акилина Филиппова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close