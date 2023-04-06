Акилина Филиппова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1902
Муж: Роман Данилов
Соборная церковь г.Поречья
Рождение ребёнка
24.09.1903
Сын: Сергей Романов
Отец ребёнка: Роман Данилов
Рождение ребёнка
1905
Сын: Минченков Григорий Романович
Отец ребёнка: Роман Данилов
Рождение ребёнка
11.10.1910
Дочь: Домника Романова
Отец ребёнка: Роман Данилов
Рождение ребёнка
14.02.1915
Сын: Михаил Романов
Отец ребёнка: Роман Данилов
Смерть
Неизвестно