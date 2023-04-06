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Акилина Филиппова

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Место рождения

Бель, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бель, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
21.01.1902

Муж: Роман Данилов

Соборная церковь г.Поречья
Рождение ребёнка
24.09.1903

Сын: Сергей Романов

Отец ребёнка: Роман Данилов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Минченков Григорий Романович

Отец ребёнка: Роман Данилов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.10.1910

Дочь: Домника Романова

Отец ребёнка: Роман Данилов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.02.1915

Сын: Михаил Романов

Отец ребёнка: Роман Данилов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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