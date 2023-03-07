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Зубкова Анастасия Данилова

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Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Даниил

Мать: ?

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
12.02.1897

Муж: Зубков Фёдор Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.04.1904

Сын: Зубков Егор (Георгий) Федорович

Отец ребёнка: Зубков Фёдор Васильев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.05.1907

Дочь: Ирина Фёдорова

Отец ребёнка: Зубков Фёдор Васильев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.01.1909

Сын: Зубков Антоний Фёдоров

Отец ребёнка: Зубков Фёдор Васильев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.03.1911

Сын: Зубков Павеп Фёдоров

Отец ребёнка: Зубков Фёдор Васильев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.08.1912

Дочь: София Фёдорова

Отец ребёнка: Зубков Фёдор Васильев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.02.1916

Дочь: Мария Фёдорова

Отец ребёнка: Зубков Фёдор Васильев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Зубков Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Зубков Фёдор Васильев

Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Макунино
Смерть
Неизвестно
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