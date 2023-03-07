Зубкова Анастасия Данилова
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
12.02.1897
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.04.1904
Сын: Зубков Егор (Георгий) Федорович
Отец ребёнка: Зубков Фёдор Васильев
Рождение ребёнка
04.05.1907
Дочь: Ирина Фёдорова
Отец ребёнка: Зубков Фёдор Васильев
Рождение ребёнка
17.01.1909
Отец ребёнка: Зубков Фёдор Васильев
Рождение ребёнка
01.03.1911
Сын: Зубков Павеп Фёдоров
Отец ребёнка: Зубков Фёдор Васильев
Рождение ребёнка
14.08.1912
Дочь: София Фёдорова
Отец ребёнка: Зубков Фёдор Васильев
Рождение ребёнка
19.02.1916
Дочь: Мария Фёдорова
Отец ребёнка: Зубков Фёдор Васильев
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Зубков Фёдор Васильев
Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Макунино
Смерть
Неизвестно