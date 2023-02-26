Зубков Михаил Фёдорович
Место рожденияСмоленская обл., Демидовский р-н, д. Макунино
Дата рождения1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Зубков Фёдор Васильев
Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Макунино
Военная служба
1943
красноармеец
Военная служба
Неизвестно
30.12.1942 Ораниенбаумский РВК, Ленинградская обл., Ораниенбаумский р-н
Смерть
Неизвестно