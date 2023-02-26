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Зубков Михаил Фёдорович

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Место рождения

Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Макунино

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Зубков Фёдор Васильев

Мать: Зубкова Анастасия Данилова

Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Макунино
Военная служба
1943
красноармеец
Военная служба
Неизвестно
30.12.1942 Ораниенбаумский РВК, Ленинградская обл., Ораниенбаумский р-н
Смерть
Неизвестно
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