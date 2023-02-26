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Вишкарева Анна Данилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1879

Отец: Даниил

Мать: ?

Рождение ребёнка
1898

Сын: Вишкарев Илларион Иоаннов

Отец ребёнка: Вишкарев Иван Ульянов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.06.1902

Сын: Вишкарев Андрей Иванов

Отец ребёнка: Вишкарев Иван Ульянов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.09.1904

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Вишкарев Иван Ульянов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.06.1915

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Вишкарев Иван Ульянов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вишкарев Иван Ульянов

Смерть
Неизвестно
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