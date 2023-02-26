Вишкарева Анна Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1898
Сын: Вишкарев Илларион Иоаннов
Отец ребёнка: Вишкарев Иван Ульянов
Рождение ребёнка
03.06.1902
Отец ребёнка: Вишкарев Иван Ульянов
Рождение ребёнка
03.09.1904
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Вишкарев Иван Ульянов
Рождение ребёнка
07.06.1915
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Вишкарев Иван Ульянов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно