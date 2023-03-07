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Березин Павел Федотов

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

15.12.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1875

Отец: Федот Савельев

Мать: Агафия Михайлова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
25.10.1898

Жена: Елена (Азарова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.10.1899

Сын: Яков Павлов

Мать ребёнка: Елена (Азарова)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.12.1900

Дочь: Мелания Павлова

Мать ребёнка: Елена (Азарова)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.12.1902

Сын: Березин Павел Павлов

Мать ребёнка: Елена (Азарова)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.06.1905

Дочь: Анна Павлова

Мать ребёнка: Елена (Азарова)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.12.1906

Сын: Василий Павлов

Мать ребёнка: Елена (Азарова)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.10.1909

Сын: Березин Георгий Павлов

Мать ребёнка: Елена (Азарова)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.02.1914

Дочь: Ефросинья Павлова

Мать ребёнка: Елена (Азарова)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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