Березин Павел Федотов
Место рождения
Дата рождения15.12.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
15.12.1875
Отец: Федот Савельев
Мать: Агафия Михайлова
Бракосочетание
25.10.1898
Жена: Елена (Азарова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.10.1899
Сын: Яков Павлов
Мать ребёнка: Елена (Азарова)
Рождение ребёнка
29.12.1900
Дочь: Мелания Павлова
Мать ребёнка: Елена (Азарова)
Рождение ребёнка
22.12.1902
Сын: Березин Павел Павлов
Мать ребёнка: Елена (Азарова)
Рождение ребёнка
27.06.1905
Дочь: Анна Павлова
Мать ребёнка: Елена (Азарова)
Рождение ребёнка
30.12.1906
Сын: Василий Павлов
Мать ребёнка: Елена (Азарова)
Рождение ребёнка
31.10.1909
Мать ребёнка: Елена (Азарова)
Рождение ребёнка
07.02.1914
Дочь: Ефросинья Павлова
Мать ребёнка: Елена (Азарова)
Смерть
Неизвестно