Елена (Азарова)
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.10.1898
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.10.1899
Сын: Яков Павлов
Отец ребёнка: Березин Павел Федотов
Рождение ребёнка
29.12.1900
Дочь: Мелания Павлова
Отец ребёнка: Березин Павел Федотов
Рождение ребёнка
22.12.1902
Сын: Березин Павел Павлов
Отец ребёнка: Березин Павел Федотов
Рождение ребёнка
27.06.1905
Дочь: Анна Павлова
Отец ребёнка: Березин Павел Федотов
Рождение ребёнка
30.12.1906
Сын: Василий Павлов
Отец ребёнка: Березин Павел Федотов
Рождение ребёнка
31.10.1909
Отец ребёнка: Березин Павел Федотов
Рождение ребёнка
07.02.1914
Дочь: Ефросинья Павлова
Отец ребёнка: Березин Павел Федотов
Смерть
Неизвестно