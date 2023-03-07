Елена (Азарова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена (Азарова)

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Место рождения

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
25.10.1898

Муж: Березин Павел Федотов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.10.1899

Сын: Яков Павлов

Отец ребёнка: Березин Павел Федотов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.12.1900

Дочь: Мелания Павлова

Отец ребёнка: Березин Павел Федотов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.12.1902

Сын: Березин Павел Павлов

Отец ребёнка: Березин Павел Федотов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.06.1905

Дочь: Анна Павлова

Отец ребёнка: Березин Павел Федотов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.12.1906

Сын: Василий Павлов

Отец ребёнка: Березин Павел Федотов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.10.1909

Сын: Березин Георгий Павлов

Отец ребёнка: Березин Павел Федотов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.02.1914

Дочь: Ефросинья Павлова

Отец ребёнка: Березин Павел Федотов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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