Березин Стефан Федотов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБерезин Стефан Федотов

Березин Стефан Федотов

Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

14.09.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1890

Отец: Федот Савельев

Мать: Агафия Михайлова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Березина Устиния Иванова

Рождение ребёнка
24.12.1911

Сын: Березин Ефимий Стефанов

Мать ребёнка: Березина Устиния Иванова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.03.1915

Дочь: (Березина) Мария Стефанова

Мать ребёнка: Березина Устиния Иванова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.