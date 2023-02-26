Березин Стефан Федотов
Место рождения
Дата рождения14.09.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1890
Отец: Федот Савельев
Мать: Агафия Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Березина Устиния Иванова
Рождение ребёнка
24.12.1911
Мать ребёнка: Березина Устиния Иванова
Рождение ребёнка
25.03.1915
Дочь: (Березина) Мария Стефанова
Мать ребёнка: Березина Устиния Иванова
Смерть
Неизвестно