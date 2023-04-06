Пугременкова Анисия Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пугременкова Анисия Федотова

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

24.12.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1877

Отец: Федот Савельев

Мать: Агафия Михайлова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
17.10.1897

Муж: Пугременков Фёдор Нилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1899

Сын: Пугременков Николай Фёдоров

Отец ребёнка: Пугременков Фёдор Нилов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1901

Дочь: Марина Фёдорова

Отец ребёнка: Пугременков Фёдор Нилов

Рождение ребёнка
21.05.1902

Дочь: Ефросиния Фёдорова

Отец ребёнка: Пугременков Фёдор Нилов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1909

Сын: Пугременков Афанасий Федорович

Отец ребёнка: Пугременков Фёдор Нилов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1916

Сын: Пугременков Григорий Федорович

Отец ребёнка: Пугременков Фёдор Нилов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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