Пугременкова Анисия Федотова
Место рождения
Дата рождения24.12.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1877
Отец: Федот Савельев
Мать: Агафия Михайлова
Бракосочетание
17.10.1897
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1899
Сын: Пугременков Николай Фёдоров
Отец ребёнка: Пугременков Фёдор Нилов
Рождение ребёнка
До 1901
Дочь: Марина Фёдорова
Отец ребёнка: Пугременков Фёдор Нилов
Рождение ребёнка
21.05.1902
Дочь: Ефросиния Фёдорова
Отец ребёнка: Пугременков Фёдор Нилов
Рождение ребёнка
1909
Сын: Пугременков Афанасий Федорович
Отец ребёнка: Пугременков Фёдор Нилов
Рождение ребёнка
1916
Сын: Пугременков Григорий Федорович
Отец ребёнка: Пугременков Фёдор Нилов
Смерть
Неизвестно