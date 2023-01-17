Пугременков Фёдор Нилов
Место рождения
Дата рождения12.02.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1878
Бракосочетание
17.10.1897
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1899
Сын: Пугременков Николай Фёдоров
Мать ребёнка: Пугременкова Анисия Федотова
Рождение ребёнка
До 1901
Дочь: Марина Фёдорова
Мать ребёнка: Пугременкова Анисия Федотова
Рождение ребёнка
21.05.1902
Дочь: Ефросиния Фёдорова
Мать ребёнка: Пугременкова Анисия Федотова
Рождение ребёнка
1909
Сын: Пугременков Афанасий Федорович
Мать ребёнка: Пугременкова Анисия Федотова
Рождение ребёнка
1916
Сын: Пугременков Григорий Федорович
Мать ребёнка: Пугременкова Анисия Федотова
Смерть
Неизвестно