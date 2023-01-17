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Пугременков Фёдор Нилов

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Место рождения

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

12.02.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1878

Отец: Пугременков Нил Андреев

Мать: Пугременкова Макрина Арсениева

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
17.10.1897

Жена: Пугременкова Анисия Федотова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1899

Сын: Пугременков Николай Фёдоров

Мать ребёнка: Пугременкова Анисия Федотова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1901

Дочь: Марина Фёдорова

Мать ребёнка: Пугременкова Анисия Федотова

Рождение ребёнка
21.05.1902

Дочь: Ефросиния Фёдорова

Мать ребёнка: Пугременкова Анисия Федотова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1909

Сын: Пугременков Афанасий Федорович

Мать ребёнка: Пугременкова Анисия Федотова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1916

Сын: Пугременков Григорий Федорович

Мать ребёнка: Пугременкова Анисия Федотова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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