Пугременкова (Овсянкина) Макрина Арсениева
Место рождения
Дата рождения17.07.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1854
Отец: Овсянкин Арсений Ефимов
Мать: Евдокия Ефимова
Бракосочетание
20.08.1874
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1875
Дочь: Наталия Нилова
Отец ребёнка: Пугременков Нил Андреев
Рождение ребёнка
12.02.1878
Отец ребёнка: Пугременков Нил Андреев
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Параскева Нилова
Отец ребёнка: Пугременков Нил Андреев
Рождение ребёнка
До 1883
Дочь: Мавра Нилова
Отец ребёнка: Пугременков Нил Андреев
Рождение ребёнка
До 1883
Дочь: Пелагея Нилова
Отец ребёнка: Пугременков Нил Андреев
Рождение ребёнка
23.07.1884
Дочь: Анна ст
Отец ребёнка: Пугременков Нил Андреев
Рождение ребёнка
26.12.1885
Дочь: Мелания Нилова
Отец ребёнка: Пугременков Нил Андреев
Рождение ребёнка
14.08.1888
Отец ребёнка: Пугременков Нил Андреев
Рождение ребёнка
13.01.1890
Отец ребёнка: Пугременков Нил Андреев
Рождение ребёнка
09.12.1891
Дочь: Анна Нилова
Отец ребёнка: Пугременков Нил Андреев
Рождение ребёнка
17.12.1894
Дочь: Анастасия Нилова
Отец ребёнка: Пугременков Нил Андреев
Смерть
Неизвестно