Пугременкова (Овсянкина) Макрина Арсениева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пугременкова (Овсянкина) Макрина Арсениева

Место рождения

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

17.07.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1854

Отец: Овсянкин Арсений Ефимов

Мать: Евдокия Ефимова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
20.08.1874

Муж: Пугременков Нил Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1875

Дочь: Наталия Нилова

Отец ребёнка: Пугременков Нил Андреев

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.02.1878

Сын: Пугременков Фёдор Нилов

Отец ребёнка: Пугременков Нил Андреев

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Параскева Нилова

Отец ребёнка: Пугременков Нил Андреев

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1883

Дочь: Мавра Нилова

Отец ребёнка: Пугременков Нил Андреев

Рождение ребёнка
До 1883

Дочь: Пелагея Нилова

Отец ребёнка: Пугременков Нил Андреев

Рождение ребёнка
23.07.1884

Дочь: Анна ст

Отец ребёнка: Пугременков Нил Андреев

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.12.1885

Дочь: Мелания Нилова

Отец ребёнка: Пугременков Нил Андреев

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.08.1888

Сын: Пугременков Максим Нилов

Отец ребёнка: Пугременков Нил Андреев

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.01.1890

Сын: Пугременков Стефан Нилов

Отец ребёнка: Пугременков Нил Андреев

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.12.1891

Дочь: Анна Нилова

Отец ребёнка: Пугременков Нил Андреев

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.12.1894

Дочь: Анастасия Нилова

Отец ребёнка: Пугременков Нил Андреев

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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