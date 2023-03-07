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Березина Елизавета Еремеева

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

28.08.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1886

Отец: Еремей Игнатов

Мать: Евдокия Харитонова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.01.1904

Муж: Березин (березовский) Иван Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.01.1905

Дочь: Мария Иоаннова

Отец ребёнка: Березин (березовский) Иван Андреев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.02.1906

Сын: Березин Григорий Иоаннов

Отец ребёнка: Березин (березовский) Иван Андреев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Наталия Иоаннова

Отец ребёнка: Березин (березовский) Иван Андреев

Рождение ребёнка
14.08.1912

Дочь: София Иванова

Отец ребёнка: Березин (березовский) Иван Андреев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.01.1915

Сын: Березин Тимофей Иванов

Отец ребёнка: Березин (березовский) Иван Андреев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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