Березина Елизавета Еремеева
Место рождения
Дата рождения28.08.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1886
Отец: Еремей Игнатов
Мать: Евдокия Харитонова
Бракосочетание
30.01.1904
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.01.1905
Дочь: Мария Иоаннова
Отец ребёнка: Березин (березовский) Иван Андреев
Рождение ребёнка
24.02.1906
Отец ребёнка: Березин (березовский) Иван Андреев
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Наталия Иоаннова
Отец ребёнка: Березин (березовский) Иван Андреев
Рождение ребёнка
14.08.1912
Дочь: София Иванова
Отец ребёнка: Березин (березовский) Иван Андреев
Рождение ребёнка
02.01.1915
Отец ребёнка: Березин (березовский) Иван Андреев
Смерть
Неизвестно