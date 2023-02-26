Ефимий Еремеев
Место рождения
Дата рождения17.01.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1883
Отец: Еремей Игнатов
Мать: Евдокия Харитонова
Бракосочетание
30.10.1900
Жена: Дария Георгиева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.04.1902
Дочь: Пелагея ст
Мать ребёнка: Дария Георгиева
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Пелагея Ефимова
Мать ребёнка: Дария Георгиева
Смерть
Неизвестно