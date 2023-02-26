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Ефимий Еремеев

Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

17.01.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1883

Отец: Еремей Игнатов

Мать: Евдокия Харитонова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.10.1900

Жена: Дария Георгиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.04.1902

Дочь: Пелагея ст

Мать ребёнка: Дария Георгиева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Пелагея Ефимова

Мать ребёнка: Дария Георгиева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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