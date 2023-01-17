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Дария Георгиева

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Место рождения

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

05.03.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1851 г.р.

Мать

До 1851 г.р.

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1882

Отец: Георгий Никифоров

Мать: Фёкла Захарова

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
30.10.1900

Муж: Ефимий Еремеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.04.1902

Дочь: Пелагея ст

Отец ребёнка: Ефимий Еремеев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Пелагея Ефимова

Отец ребёнка: Ефимий Еремеев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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