Дария Георгиева
Место рождения
Дата рождения05.03.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1882
Отец: Георгий Никифоров
Мать: Фёкла Захарова
Бракосочетание
30.10.1900
Муж: Ефимий Еремеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.04.1902
Дочь: Пелагея ст
Отец ребёнка: Ефимий Еремеев
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Пелагея Ефимова
Отец ребёнка: Ефимий Еремеев
Смерть
Неизвестно