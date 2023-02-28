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Домника Ерофеева

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Место рождения

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

04.01.1825

Дата смерти

18.05.1897

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1825

Отец: Ерофей (Дорофей) Фёдоров

Мать: Гликерия Косьмина

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
26.07.1842

Муж: Харитон Федосов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Место жительства
1842
Рождение ребёнка
07.09.1843

Сын: Аким Харитонов

Отец ребёнка: Харитон Федосов

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1843

Сын: Евфимий Харитонов

Отец ребёнка: Харитон Федосов

Рождение ребёнка
06.07.1845

Сын: Акилла Харитонов

Отец ребёнка: Харитон Федосов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.01.1848

Сын: Ипполит Харитонов

Отец ребёнка: Харитон Федосов

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.10.1849

Дочь: Феоктиста Харитонова

Отец ребёнка: Харитон Федосов

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851

Сын: Харитонов Косьма Харитонов

Отец ребёнка: Харитон Федосов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.10.1853

Сын: Иосиф (Акепсим) Харитонов

Отец ребёнка: Харитон Федосов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.01.1856

Сын: Макарий Харитонов

Отец ребёнка: Харитон Федосов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.02.1858

Дочь: Евдокия Харитонова

Отец ребёнка: Харитон Федосов

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.02.1861

Дочь: Агафия Харитонова

Отец ребёнка: Харитон Федосов

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Мария Харитонова

Отец ребёнка: Харитон Федосов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Иван Харитонов

Отец ребёнка: Харитон Федосов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
18.05.1897
Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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