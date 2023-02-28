Домника Ерофеева
Место рождения
Дата рождения04.01.1825
Дата смерти18.05.1897
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
04.01.1825
Отец: Ерофей (Дорофей) Фёдоров
Мать: Гликерия Косьмина
Бракосочетание
26.07.1842
Муж: Харитон Федосов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Место жительства
1842
Рождение ребёнка
07.09.1843
Сын: Аким Харитонов
Отец ребёнка: Харитон Федосов
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1843
Сын: Евфимий Харитонов
Отец ребёнка: Харитон Федосов
Рождение ребёнка
06.07.1845
Сын: Акилла Харитонов
Отец ребёнка: Харитон Федосов
Рождение ребёнка
18.01.1848
Сын: Ипполит Харитонов
Отец ребёнка: Харитон Федосов
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.10.1849
Дочь: Феоктиста Харитонова
Отец ребёнка: Харитон Федосов
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851
Сын: Харитонов Косьма Харитонов
Отец ребёнка: Харитон Федосов
Рождение ребёнка
26.10.1853
Сын: Иосиф (Акепсим) Харитонов
Отец ребёнка: Харитон Федосов
Рождение ребёнка
12.01.1856
Сын: Макарий Харитонов
Отец ребёнка: Харитон Федосов
Рождение ребёнка
04.02.1858
Дочь: Евдокия Харитонова
Отец ребёнка: Харитон Федосов
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.02.1861
Дочь: Агафия Харитонова
Отец ребёнка: Харитон Федосов
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Мария Харитонова
Отец ребёнка: Харитон Федосов
Рождение ребёнка
1867
Сын: Иван Харитонов
Отец ребёнка: Харитон Федосов
Смерть
18.05.1897