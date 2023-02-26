Гликерия Косьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смерти29.08.1832
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.01.1819
Сын: Ефим Ерофеев
Отец ребёнка: Ерофей (Дорофей) Фёдоров
Рождение ребёнка
21.06.1820
Сын: Евсей (Ерофеев)
Отец ребёнка: Ерофей (Дорофей) Фёдоров
Рождение ребёнка
04.08.1823
Сын: Исаакий Ерофеев
Отец ребёнка: Ерофей (Дорофей) Фёдоров
Рождение ребёнка
04.01.1825
Дочь: Домника Ерофеева
Отец ребёнка: Ерофей (Дорофей) Фёдоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.08.1832