Гликерия Косьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гликерия Косьмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

29.08.1832

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1790 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1819

Сын: Ефим Ерофеев

Отец ребёнка: Ерофей (Дорофей) Фёдоров

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.06.1820

Сын: Евсей (Ерофеев)

Отец ребёнка: Ерофей (Дорофей) Фёдоров

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.08.1823

Сын: Исаакий Ерофеев

Отец ребёнка: Ерофей (Дорофей) Фёдоров

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.01.1825

Дочь: Домника Ерофеева

Отец ребёнка: Ерофей (Дорофей) Фёдоров

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерофей (Дорофей) Фёдоров

Смерть
29.08.1832
Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
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