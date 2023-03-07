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Ерофей (Дорофей) Фёдоров

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Место рождения

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1790

Дата смерти

06.09.1837

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1812 г.р.
1792 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1816

Сын: Мирон Ерофеев

Мать ребёнка: Ирина (Антипова)

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.01.1819

Сын: Ефим Ерофеев

Мать ребёнка: Гликерия Косьмина

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.06.1820

Сын: Евсей (Ерофеев)

Мать ребёнка: Гликерия Косьмина

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.08.1823

Сын: Исаакий Ерофеев

Мать ребёнка: Гликерия Косьмина

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.01.1825

Дочь: Домника Ерофеева

Мать ребёнка: Гликерия Косьмина

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Акилина (Никифорова)

Мать ребёнка: Ирина (Антипова)

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
26.01.1836

Жена: Ирина (Антипова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.12.1836

Сын: Пётр Ерофеев

Мать ребёнка: Ирина (Антипова)

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1858

Сын: Пётр Ерофеев

Мать ребёнка: Ирина (Антипова)

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гликерия Косьмина

Смерть
06.09.1837
Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
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