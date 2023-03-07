Ерофей (Дорофей) Фёдоров
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смерти06.09.1837
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Мирон Ерофеев
Мать ребёнка: Ирина (Антипова)
Рождение ребёнка
23.01.1819
Сын: Ефим Ерофеев
Мать ребёнка: Гликерия Косьмина
Рождение ребёнка
21.06.1820
Сын: Евсей (Ерофеев)
Мать ребёнка: Гликерия Косьмина
Рождение ребёнка
04.08.1823
Сын: Исаакий Ерофеев
Мать ребёнка: Гликерия Косьмина
Рождение ребёнка
04.01.1825
Дочь: Домника Ерофеева
Мать ребёнка: Гликерия Косьмина
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Акилина (Никифорова)
Мать ребёнка: Ирина (Антипова)
Бракосочетание
26.01.1836
Жена: Ирина (Антипова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.12.1836
Сын: Пётр Ерофеев
Мать ребёнка: Ирина (Антипова)
Рождение ребёнка
1858
Сын: Пётр Ерофеев
Мать ребёнка: Ирина (Антипова)
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гликерия Косьмина
Смерть
06.09.1837