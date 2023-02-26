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Мирон Ерофеев

Место рождения

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Ерофей (Дорофей) Фёдоров

Мать: Ирина (Антипова)

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Военная служба
Неизвестно
рядовой гренадёрского Генералиссимуса Князя Суворова полка
Рождение ребёнка
1852

Сын: Аполлоний Миронов

Мать ребёнка: Ефросиния Тарасова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
02.11.1852

Жена: Ефросиния Тарасова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.08.1854

Дочь: Наталия Миронова

Мать ребёнка: Ефросиния Тарасова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Военная служба
1858
отставной солдат
Рождение ребёнка
29.03.1858

Сын: Иосиф Миронов

Мать ребёнка: Ефросиния Тарасова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.02.1860

Сын: Власий Миронов

Мать ребёнка: Ефросиния Тарасова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.03.1861

Дочь: Мария Миронова

Мать ребёнка: Ефросиния Тарасова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Екатерина Миронова

Мать ребёнка: Ефросиния Тарасова

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Панасенкова Дария ст

Мать ребёнка: Ефросиния Тарасова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.06.1872

Дочь: Марфа Миронова

Мать ребёнка: Ефросиния Тарасова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.03.1874

Дочь: Дария Миронова

Мать ребёнка: Ефросиния Тарасова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.08.1875

Дочь: Наталия Миронова

Мать ребёнка: Ефросиния Тарасова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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