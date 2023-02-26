Мирон Ерофеев
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Ерофей (Дорофей) Фёдоров
Мать: Ирина (Антипова)
Военная служба
Неизвестно
рядовой гренадёрского Генералиссимуса Князя Суворова полка
Рождение ребёнка
1852
Сын: Аполлоний Миронов
Мать ребёнка: Ефросиния Тарасова
Бракосочетание
02.11.1852
Жена: Ефросиния Тарасова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.08.1854
Дочь: Наталия Миронова
Мать ребёнка: Ефросиния Тарасова
Военная служба
1858
отставной солдат
Рождение ребёнка
29.03.1858
Сын: Иосиф Миронов
Мать ребёнка: Ефросиния Тарасова
Рождение ребёнка
02.02.1860
Сын: Власий Миронов
Мать ребёнка: Ефросиния Тарасова
Рождение ребёнка
31.03.1861
Дочь: Мария Миронова
Мать ребёнка: Ефросиния Тарасова
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Екатерина Миронова
Мать ребёнка: Ефросиния Тарасова
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Панасенкова Дария ст
Мать ребёнка: Ефросиния Тарасова
Рождение ребёнка
26.06.1872
Дочь: Марфа Миронова
Мать ребёнка: Ефросиния Тарасова
Рождение ребёнка
03.03.1874
Дочь: Дария Миронова
Мать ребёнка: Ефросиния Тарасова
Рождение ребёнка
16.08.1875
Дочь: Наталия Миронова
Мать ребёнка: Ефросиния Тарасова
Смерть
Неизвестно