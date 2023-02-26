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Ефросиния Тарасова

Место рождения

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

27.06.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1836

Отец: Тарас Авдеев

Мать: Дария Васильева

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1852

Сын: Аполлоний Миронов

Отец ребёнка: Мирон Ерофеев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
02.11.1852

Муж: Мирон Ерофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.08.1854

Дочь: Наталия Миронова

Отец ребёнка: Мирон Ерофеев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.03.1858

Сын: Иосиф Миронов

Отец ребёнка: Мирон Ерофеев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.02.1860

Сын: Власий Миронов

Отец ребёнка: Мирон Ерофеев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.03.1861

Дочь: Мария Миронова

Отец ребёнка: Мирон Ерофеев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Екатерина Миронова

Отец ребёнка: Мирон Ерофеев

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Панасенкова Дария ст

Отец ребёнка: Мирон Ерофеев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.06.1872

Дочь: Марфа Миронова

Отец ребёнка: Мирон Ерофеев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.03.1874

Дочь: Дария Миронова

Отец ребёнка: Мирон Ерофеев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.08.1875

Дочь: Наталия Миронова

Отец ребёнка: Мирон Ерофеев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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