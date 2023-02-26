Ефросиния Тарасова
Место рождения
Дата рождения27.06.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1836
Отец: Тарас Авдеев
Мать: Дария Васильева
Рождение ребёнка
1852
Сын: Аполлоний Миронов
Отец ребёнка: Мирон Ерофеев
Бракосочетание
02.11.1852
Муж: Мирон Ерофеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.08.1854
Дочь: Наталия Миронова
Отец ребёнка: Мирон Ерофеев
Рождение ребёнка
29.03.1858
Сын: Иосиф Миронов
Отец ребёнка: Мирон Ерофеев
Рождение ребёнка
02.02.1860
Сын: Власий Миронов
Отец ребёнка: Мирон Ерофеев
Рождение ребёнка
31.03.1861
Дочь: Мария Миронова
Отец ребёнка: Мирон Ерофеев
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Екатерина Миронова
Отец ребёнка: Мирон Ерофеев
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Панасенкова Дария ст
Отец ребёнка: Мирон Ерофеев
Рождение ребёнка
26.06.1872
Дочь: Марфа Миронова
Отец ребёнка: Мирон Ерофеев
Рождение ребёнка
03.03.1874
Дочь: Дария Миронова
Отец ребёнка: Мирон Ерофеев
Рождение ребёнка
16.08.1875
Дочь: Наталия Миронова
Отец ребёнка: Мирон Ерофеев
Смерть
Неизвестно