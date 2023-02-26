Дария Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДария Васильева

Дария Васильева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

31.03.1888

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.09.1834

Дочь: София Тарасова

Отец ребёнка: Тарас Авдеев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.06.1836

Дочь: Ефросиния Тарасова

Отец ребёнка: Тарас Авдеев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 08.03.1838

Дочь: Александра Тарасова

Отец ребёнка: Тарас Авдеев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1840

Дочь: Параскева Тарасова

Отец ребёнка: Тарас Авдеев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.03.1843

Дочь: Мария Тарасова

Отец ребёнка: Тарас Авдеев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.12.1844

Дочь: Анисия Тарасова

Отец ребёнка: Тарас Авдеев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.04.1847

Дочь: Ирина Тарасова

Отец ребёнка: Тарас Авдеев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.03.1849

Дочь: Дария Тарасова

Отец ребёнка: Тарас Авдеев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Хиония Тарасова

Отец ребёнка: Тарас Авдеев

Рождение ребёнка
07.03.1853

Дочь: Агафия Тарасова

Отец ребёнка: Тарас Авдеев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
31.03.1888
Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close