Дария Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти31.03.1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.09.1834
Дочь: София Тарасова
Отец ребёнка: Тарас Авдеев
Рождение ребёнка
27.06.1836
Дочь: Ефросиния Тарасова
Отец ребёнка: Тарас Авдеев
Рождение ребёнка
До 08.03.1838
Дочь: Александра Тарасова
Отец ребёнка: Тарас Авдеев
Рождение ребёнка
27.07.1840
Дочь: Параскева Тарасова
Отец ребёнка: Тарас Авдеев
Рождение ребёнка
26.03.1843
Дочь: Мария Тарасова
Отец ребёнка: Тарас Авдеев
Рождение ребёнка
22.12.1844
Дочь: Анисия Тарасова
Отец ребёнка: Тарас Авдеев
Рождение ребёнка
07.04.1847
Дочь: Ирина Тарасова
Отец ребёнка: Тарас Авдеев
Рождение ребёнка
12.03.1849
Дочь: Дария Тарасова
Отец ребёнка: Тарас Авдеев
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Хиония Тарасова
Отец ребёнка: Тарас Авдеев
Рождение ребёнка
07.03.1853
Дочь: Агафия Тарасова
Отец ребёнка: Тарас Авдеев
Смерть
31.03.1888
Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд