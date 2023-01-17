Панасенкова Дария ст
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Мирон Ерофеев
Мать: Ефросиния Тарасова
Бракосочетание
01.11.1887
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.11.1888
Дочь: Стефанида Иванова
Отец ребёнка: Панасенков Иван Никифоров
Рождение ребёнка
06.01.1890
Отец ребёнка: Панасенков Иван Никифоров
Рождение ребёнка
20.12.1891
Отец ребёнка: Панасенков Иван Никифоров
Рождение ребёнка
03.10.1893
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Панасенков Иван Никифоров
Рождение ребёнка
20.06.1895
Отец ребёнка: Панасенков Иван Никифоров
Рождение ребёнка
27.01.1897
Сын: Панасенков Григорий Иванов
Отец ребёнка: Панасенков Иван Никифоров
Рождение ребёнка
19.04.1899
Дочь: Александра Иванова
Отец ребёнка: Панасенков Иван Никифоров
Рождение ребёнка
26.05.1900
Дочь: Феодосия Иванова
Отец ребёнка: Панасенков Иван Никифоров
Рождение ребёнка
20.06.1902
Дочь: Ефросиния Иванова
Отец ребёнка: Панасенков Иван Никифоров
Рождение ребёнка
14.06.1904
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Панасенков Иван Никифоров
Рождение ребёнка
26.01.1906
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Панасенков Иван Никифоров
Рождение ребёнка
21.05.1912
Сын: Панасенков Константин Иоаннов
Отец ребёнка: Панасенков Иван Никифоров
Смерть
Неизвестно