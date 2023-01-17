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Панасенкова Дария ст

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Место рождения

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Мирон Ерофеев

Мать: Ефросиния Тарасова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
01.11.1887

Муж: Панасенков Иван Никифоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.11.1888

Дочь: Стефанида Иванова

Отец ребёнка: Панасенков Иван Никифоров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.01.1890

Сын: Панасенков Иван Иванов

Отец ребёнка: Панасенков Иван Никифоров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.12.1891

Сын: Панасенков Пётр Иванов

Отец ребёнка: Панасенков Иван Никифоров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.10.1893

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Панасенков Иван Никифоров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.06.1895

Сын: Панасенков Павел Иоаннов

Отец ребёнка: Панасенков Иван Никифоров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.01.1897

Сын: Панасенков Григорий Иванов

Отец ребёнка: Панасенков Иван Никифоров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.04.1899

Дочь: Александра Иванова

Отец ребёнка: Панасенков Иван Никифоров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.05.1900

Дочь: Феодосия Иванова

Отец ребёнка: Панасенков Иван Никифоров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.06.1902

Дочь: Ефросиния Иванова

Отец ребёнка: Панасенков Иван Никифоров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.06.1904

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Панасенков Иван Никифоров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.01.1906

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Панасенков Иван Никифоров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.05.1912

Сын: Панасенков Константин Иоаннов

Отец ребёнка: Панасенков Иван Никифоров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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