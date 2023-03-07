Панасенков Григорий Иванов
Место рождения
Дата рождения27.01.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1897
Отец: Панасенков Иван Никифоров
Мать: Панасенкова Дария ст
Бракосочетание
15.01.1916
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1917
рядовой 753-й пехотный Винницкий полк
Смерть
Неизвестно