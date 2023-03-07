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Панасенков Григорий Иванов

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

27.01.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1897

Отец: Панасенков Иван Никифоров

Мать: Панасенкова Дария ст

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
15.01.1916

Жена: Панасенкова Евдокия Филиппова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1917
рядовой 753-й пехотный Винницкий полк
Смерть
Неизвестно
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