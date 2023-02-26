Панасенкова Евдокия Филиппова
Место рожденияд.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения20.02.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1898
Отец: Филипп Романов
Мать: София (Аникиева)
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.01.1916
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно