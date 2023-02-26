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Панасенкова Евдокия Филиппова

Место рождения

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

20.02.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1859 г.р.

Мать

До 1865 г.р.

Муж

1897 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
20.02.1898

Отец: Филипп Романов

Мать: София (Аникиева)

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.01.1916

Муж: Панасенков Григорий Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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