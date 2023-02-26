Филипп Романов
Место рожденияд.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения12.11.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
12.11.1859
Отец: Роман Ефремов
Мать: Анна Архипова
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.02.1883
Жена: София (Аникиева)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.07.1884
Дочь: Ольга Филиппова
Мать ребёнка: София (Аникиева)
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.08.1886
Сын: Иоанн Филиппов
Мать ребёнка: София (Аникиева)
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.11.1888
Сын: Михаил Филиппов
Мать ребёнка: София (Аникиева)
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.07.1891
Дочь: Мария Филиппова
Мать ребёнка: София (Аникиева)
д.Трубки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1893
Сын: Прокопий Филиппов
Мать ребёнка: София (Аникиева)
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Яшкевич Фёкла Филиппова
Мать ребёнка: София (Аникиева)
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.12.1895
Сын: Василий Филиппов
Мать ребёнка: София (Аникиева)
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.02.1898
Дочь: Панасенкова Евдокия Филиппова
Мать ребёнка: София (Аникиева)
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.10.1900
Сын: Андрей Филиппов
Мать ребёнка: София (Аникиева)
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.04.1904
Дочь: Мария Филиппова
Мать ребёнка: София (Аникиева)
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно