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Филипп Романов

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Место рождения

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

12.11.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1859

Отец: Роман Ефремов

Мать: Анна Архипова

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.02.1883

Жена: София (Аникиева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.07.1884

Дочь: Ольга Филиппова

Мать ребёнка: София (Аникиева)

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.08.1886

Сын: Иоанн Филиппов

Мать ребёнка: София (Аникиева)

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.11.1888

Сын: Михаил Филиппов

Мать ребёнка: София (Аникиева)

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.07.1891

Дочь: Мария Филиппова

Мать ребёнка: София (Аникиева)

д.Трубки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1893

Сын: Прокопий Филиппов

Мать ребёнка: София (Аникиева)

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Яшкевич Фёкла Филиппова

Мать ребёнка: София (Аникиева)

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.12.1895

Сын: Василий Филиппов

Мать ребёнка: София (Аникиева)

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.02.1898

Дочь: Панасенкова Евдокия Филиппова

Мать ребёнка: София (Аникиева)

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.10.1900

Сын: Андрей Филиппов

Мать ребёнка: София (Аникиева)

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.04.1904

Дочь: Мария Филиппова

Мать ребёнка: София (Аникиева)

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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