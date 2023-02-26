Анна Архипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти20.11.1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.07.1852
Муж: Роман Ефремов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.04.1855
Дочь: Ирина Романова
Отец ребёнка: Роман Ефремов
Рождение ребёнка
24.08.1856
Сын: Иван Романов
Отец ребёнка: Роман Ефремов
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.11.1859
Сын: Филипп Романов
Отец ребёнка: Роман Ефремов
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
20.11.1879
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.