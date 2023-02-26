Анна Архипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Архипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

20.11.1879

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Дмитрий

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
16.07.1852

Муж: Роман Ефремов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.04.1855

Дочь: Ирина Романова

Отец ребёнка: Роман Ефремов

Рождение ребёнка
24.08.1856

Сын: Иван Романов

Отец ребёнка: Роман Ефремов

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.11.1859

Сын: Филипп Романов

Отец ребёнка: Роман Ефремов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
20.11.1879
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
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