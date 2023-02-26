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Иван Романов

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Место рождения

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

24.08.1856

Дата смерти

17.10.1909

Пол

Мужской

Отец

1807 г.р.

Мать

1812 г.р.

Жена

До 1867 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1856

Отец: Роман Ефремов

Мать: Анна Архипова

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.10.1883

Жена: Анна Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1883
уволенный в запас армии ефрейтор
Рождение ребёнка
07.09.1884

Дочь: Федора Иванова

Мать ребёнка: Анна Иванова

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.07.1886

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Анна Иванова

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.05.1888

Дочь: Ирина Иванова

Мать ребёнка: Анна Иванова

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.06.1890

Дочь: Фёкла Иванова

Мать ребёнка: Анна Иванова

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.12.1892

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Анна Иванова

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.07.1895

Сын: Павел Иванов

Мать ребёнка: Анна Иванова

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.05.1898

Сын: Константин Иванов

Мать ребёнка: Анна Иванова

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.08.1901

Сын: Мирон Иванов

Мать ребёнка: Анна Иванова

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.04.1904

Дочь: Анастасия Иванова

Мать ребёнка: Анна Иванова

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.05.1907

Сын: Георгий Иоаннов

Мать ребёнка: Анна Иванова

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.10.1909
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от чахотки
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