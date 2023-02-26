Иван Романов
Место рожденияд.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения24.08.1856
Дата смерти17.10.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1856
Отец: Роман Ефремов
Мать: Анна Архипова
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.10.1883
Жена: Анна Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1883
уволенный в запас армии ефрейтор
Рождение ребёнка
07.09.1884
Дочь: Федора Иванова
Мать ребёнка: Анна Иванова
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.07.1886
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Анна Иванова
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.05.1888
Дочь: Ирина Иванова
Мать ребёнка: Анна Иванова
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.06.1890
Дочь: Фёкла Иванова
Мать ребёнка: Анна Иванова
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.12.1892
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Анна Иванова
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.07.1895
Сын: Павел Иванов
Мать ребёнка: Анна Иванова
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.05.1898
Сын: Константин Иванов
Мать ребёнка: Анна Иванова
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.08.1901
Сын: Мирон Иванов
Мать ребёнка: Анна Иванова
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.04.1904
Дочь: Анастасия Иванова
Мать ребёнка: Анна Иванова
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.05.1907
Сын: Георгий Иоаннов
Мать ребёнка: Анна Иванова
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.10.1909
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от чахотки