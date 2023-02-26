Георгий Иоаннов
Место рожденияд.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения26.05.1907
Дата смерти15.02.1911
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1907
Отец: Иван Романов
Мать: Анна Иванова
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
15.02.1911
д.Сутоки ( Трубки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от скарлатины