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Георгий Иоаннов

Место рождения

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

26.05.1907

Дата смерти

15.02.1911

Пол

Мужской

Отец

1856 г.р.

Мать

До 1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1907

Отец: Иван Романов

Мать: Анна Иванова

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
15.02.1911
д.Сутоки ( Трубки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от скарлатины
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