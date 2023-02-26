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Фёкла Иванова

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Место рождения

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

01.06.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1856 г.р.

Мать

До 1867 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1890

Отец: Иван Романов

Мать: Анна Иванова

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.03.1912

Сын: Александр (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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