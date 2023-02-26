Фёкла Иванова
Место рожденияд.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения01.06.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1890
Отец: Иван Романов
Мать: Анна Иванова
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.03.1912
Отец ребёнка: не указан
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно